Τζωρτζίνα: Στα εγκληματολογικά το τάμπλετ της

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. το τάμπλετ που ανασύρθηκε από το φέρετρο της Τζωρτζίνας τα ξημερώματα. Συνεχίζονται οι έρευνες.

Παρελήφθη από τους αστυνομικούς το τάμπλετ που ανασύρθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου από τον τάφο της Τζωρτζίνας, στην Πάτρα.

Η συσκευή μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου θα ερευνηθεί ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σε αυτό στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στις έρευνες για το θάνατο της 9χρονης. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για το θάνατο των δύο άλλων παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου, με τα στοιχεία να υποδεικνύουν πνιγμό στην περίπτωση της μικρής Ίριδας.

Η εντολή για την ανάσυρση του τάμπλετ από τον τάφο του παιδιού δόθηκε αφού ο πατέρας της κατέθεσε στην ανακρίτρια ότι η μητέρα του κοριτσίου έβαλε το τάμπλετ μέσα στο φέρετρό του.

Η κίνηση της 33χρονης κίνησε τις υποψίες των Αρχών, που αναζητούν τη διαδρομή της κεταμίνης που βρέθηκε στον οργανισμό του παιδιού και η οποία φαίνεται πως προκάλεσε και το θάνατό του.

Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές της 33χρονης μητέρας έχουν κατασχεθεί από το σπίτι της, ενώ εκείνη έχει δώσει τους κωδικούς, όπως διαβεβαίωσε ο δικηγόρος της χθες, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, λέγοντας πως είχαν εγερθεί σημαντικά ερωτήματα για τον θάνατο της 9χρονης.

«Οι συναρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία, έχουμε διευρύνει τον κύκλο και πιστεύουμε πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε μία σαφή εικόνα για τα ακριβή αίτια των θανάτων και των άλλων παιδιών» σημείωσε ο Λευτέρης Οικονόμου.

Ο πατέρας των τριών κοριτσιών, λίγο μετά την κατάθεσή του στην ανακρίτρια, παραχώρησε συνέντευξη στην Αγγελική Νικολούλη, όπου και πήρε αποστάσεις από την εν διαστάσει σύζυγό του, η οποία κρατείται στον Κορυδαλλό, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης.

Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι καταθέσεις με γιατρούς και νοσηλευτές από το Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο αλλά και το Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» όπου νοσηλεύτηκε και άφησε την τελευταία της πνοή η 9χρονη Τζωρτζίνα, ο κύκλος των οποίων ξεκίνησε χθες με την κατάθεση του διευθυντή της ΜΕΘ του Ρίου γιατρού Ηλιάδη, ο οποίος επανέφερε την Τζωρτζίνα στη ζωή.

