Πόλεμος στην Ουκρανία: ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της αξιωματούχος του Κιέβου για την ανταλλαγή αιχμαλώτων με τηη Ρωσία.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε σε μια "τρίτη ανταλλαγή" αιχμαλώτων με τη Ρωσία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, επιτρέποντας την απελευθέρωση 12 στρατιωτών και 14 αμάχων Ουκρανών.

"Με εντολή του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μια τρίτη ανταλλαγή αιχμαλώτων πραγματοποιήθηκε σήμερα. Δώδεκα από τους στρατιώτες μας, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα αξιωματικός, επιστρέφουν στα σπίτια τους. Επιτρέψαμε επίσης την απελευθέρωση 14 αμάχων, ανάμεσά τους εννέα γυναίκες, συνολικά 26 άνθρωποι", έγραψε στο Telegram η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ.

Η αντιπρόεδρος δεν διευκρίνισε πόσοι Ρώσοι απελευθερώθηκαν.

