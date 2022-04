Κόσμος

Ουκρανία: τεθωρακισμένα και αντιπυραυλικά από τον Μπόρις Τζόνσον

Ο Μπόρις Τζόνσον έφυγε από το Κίεβο «αφήνοντας» τεθωρακισμένα και αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνάντηση που είχαν σήμερα στο Κίεβο ότι η Βρετανία θα παράσχει στη χώρα 120 τεθωρακισμένα οχήματα και νέα αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα, αποτίοντας φόρο τιμής στον ουκρανικό στρατό.

"Χάρη στην ακλόνητη ηγεσία του προέδρου Ζελένσκι, στον ακατανίκητο ηρωισμό και το θάρρος του ουκρανικού λαού τα τερατώδη σχέδια του (Βλαντίμιρ) Πούτιν ματαιώθηκαν", δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

"Η Ουκρανία αψήφησε τις προβλέψεις και απώθησε τις ρωσικές δυνάμεις από τις πύλες του Κιέβου, επιτυγχάνοντας το μεγαλύτερο στρατιωτικό κατόρθωμα του 21ου αιώνα", δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον.

"Κατέστησα σαφές σήμερα ότι η Βρετανία στέκεται σταθερά δίπλα τους σε αυτή τη μάχη που συνεχίζεται και ότι θα παραμείνουμε έτσι για μακροπρόθεσμα", πρόσθεσε.

Η βοήθεια προστίθεται στον υψηλού επιπέδου στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας 100 εκατομμυρίων στερλινών (130 εκατομμυρίων δολαρίων) που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, δήλωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Η Βρετανία θα εγγυηθεί επίσης επιπλέον ποσό 500 εκατομμυρίων δολαρίων στον δανεισμό της Παγκόσμιας Τράπεζας προς την Ουκρανία, ανεβάζοντας τη συνολική της εγγύηση του δανείου στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια, και θα απελευθερώσει τους δασμούς στις περισσότερες εισαγωγές από την Ουκρανία όπως και θα λάβει άλλα μέτρα για την απελευθέρωση του εμπορίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τις δυτικές χώρες να "ακολουθήσουν το παράδειγμα" της Βρετανίας σε σχέση με τη στρατιωτική υποστήριξη προς τη χώρα του και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

"Και άλλα δυτικά δημοκρατικά κράτη πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου", δήλωσε έχοντας δίπλα του τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος δεσμεύτηκε να παράσχει στο Κίεβο τεθωρακισμένα οχήματα και αντιπλοϊκούς πυραύλους κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίσκεψής του στο Κίεβο.

"Είναι καιρός να επιβληθεί πλήρες εμπάργκο στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, να αυξηθούν οι παραδόσεις όπλων σε εμάς", συνέχισε.'

