Παράξενα

Κρήτη: Μετέφεραν ασθενή σε... καρότσα αγροτικού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τριτοκοσμικές εικόνες με ηλικιωμένο ασθενή σε καρότσα αγροτικού γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο...

Στιγμές απίστευτης ταλαιπωρίας βίωσε 84χρονος ασθενής στην Κρήτη. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στο Νοσοκομείο της Ιεράπετρας, δεν διατέθηκε ασθενοφόρο για την επιστροφή του στο σπίτι.

Όπως αναφέρουν οι συγγενείς του ηλικιωμένου, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε από χωριό της Ιεράπετρας και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της πόλης. Ωστόσο όταν έπρεπε να αναχωρήσει, δεν διατέθηκε ασθενοφόρο…

Κιαθώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος, ο 84χρονος… «φορτώθηκε» σε μία καρότσα αγροτικού και με αυτόν τον εντελώς ανορθόδοξο τρόπο, επέστρεψε σπίτι.

Συγγενής του ηλικιωμένου είπε πως από το νοσοκομείο τούς ανέφεραν ότι για εξιτήρια δεν προβλέπεται η διάθεση ασθενοφόρων.

Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: Πυροβολισμοί έξω από κέντρο διασκέδασης (εικόνες)

Σεισμός στην Θήβα - Αισθητός και στην Αττική

Καιρός: Πρόσκαιρη επιδείνωση και χαλάζι την Κυριακή