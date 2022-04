Κοινωνία

Γκάζι: Πυροβολισμοί έξω από κέντρο διασκέδασης (εικόνες)

Πανικός στο Γκάζι από μπαράζ πυροβολισμών έξω από κλαμπ. Στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας.

Πανικός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Γκάζι από μπαράζ πυροβολισμών έξω από κλαμπ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1, ένας άντρας έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα και στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν άντρες της ΕΛΑΣ συγκέντρωσαν στοιχεία και βρήκαν κάλυκες από το όπλο στο πεζοδρόμιο, ενώ εξαπόλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη.

Ευτυχώς από το "περίεργο" περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

