Γαλλία – προεδρικές εκλογές: Μακρόν και Λεπέν τα φαβορί για τον δεύτερο γύρο

Ο Μακρόν παραμένει το φαβορί αν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έφεραν την Λεπέν να κλείνει την «ψαλίδα». Οι υπόλοιποι υποψήφιοι.

Με τα εκλογικά κέντρα να έχουν στηθεί σε δήμους και σε σχολεία της Γαλλίας, τα γαλλικά ταχυδρομεία να βεβαιώνουν ότι έχουν στείλει τα φυλλάδια με τα προγράμματα των 13 υποψηφίων στους 48,7 εκατομμύρια Γάλλους ψηφοφόρους, πραγματοποιείται σήμερα στη χώρα ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών.

Οι δύο πρώτοι εκ των 13 υποψηφίων θα περάσουν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου. Ο υποψήφιος για την επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν εμφανίζεται να προηγείται με ποσοστά άνω του 26%, ενώ η αντίπαλος του Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται να κινείται περί το 23%. Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται ένα ρεύμα υπέρ της υποψήφιας του Εθνικού Μετώπου με αποτέλεσμα η διαφορά μεταξύ των δύο που πριν από λίγες εβδομάδες ήταν πάνω από 10% υπέρ του Μακρόν, να έχει κλείσει σημαντικά.

Ουσιαστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει πάντως το ποσοστό της αποχής, ενδεχόμενη αύξηση της οποίας μπορεί να αποβεί εις βάρος τόσο της Λεπέν όσο και του Μελανσόν. Της Λεπέν διότι την ψηφίζουν σε μεγάλο βαθμό εργάτες και υπάλληλοι, κοινωνικές κατηγορίες με αυξημένες ροπές προς την αποχή. Του Μελανσόν διότι τον ψηφίζουν σε μεγάλο βαθμό οι κάτω των 30 ετών που εμφανίζουν τις ίδιες ροπές.

Πολιτικοί αναλυτές καταλογίζουν στον Εμανουέλ Μακρόν «νωθρότητα» ως προς τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιεί την προεκλογική του εκστρατεία, ενώ η Μαρίν Λεπέν έχει οργώσει τη Γαλλία. Ο Γάλλος πρόεδρος έχει παραδεχτεί ότι λόγω της Ουκρανίας δεν ενεπλάκη πολύ ενεργά στην προεκλογική περίοδο. Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες ανέβασε τους τόνους έναντι της Λεπέν κατηγορώντας την ότι προβάλλει ακροδεξιές και ξενοφοβικές θέσεις καθώς και για τις σχέσεις της με την Ρωσία του Πούτιν. Από την άλλη, η Μαρίν Λεπέν εμφανώς καλλιεργεί μία πιο συναινετική εικόνα, αποφεύγοντας τις ακροδεξιές κορώνες του παρελθόντος και κατηγορώντας τον Εμανουέλ Μακρόν για αποτυχία στα εσωτερικά ζητήματα.

Η προεκλογική εκστρατεία όλων των κομμάτων επικεντρώθηκε πάντως σε ζητήματα όπως η μείωση της αγοραστικής ικανότητας, το συνταξιοδοτικό και η διαχείριση του κράτους. Το ουκρανικό εκ των πραγμάτων ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στην προεκλογική περίοδο με τον Μακρόν να καταλογίζει στην Λεπέν, τον Ζεμούρ και τον Μελανσόν φιλορωσικές θέσεις. Τα θέματα τα οποία απουσιάζουν εντελώς από τον γαλλικό προεκλογικό διάλογο είναι το μεγάλο δημόσιο χρέος σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά ζητήματα και η υπερθέρμανση του πλανήτη σε ό,τι αφορά τα διεθνή.

Ως προς τους άλλους υποψηφίους δυναμική εμφανίζει και ο Ζαν Λικ Μελανσόν που τοποθετείται στον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ωστόσο καμιά δημοσκόπηση δεν τον εμφανίζει να ξεπερνά το 20%. Για την τέταρτη και πέμπτη θέση αγωνίζονται η εκπρόσωπος της γαλλικής κεντροδεξιάς Βαλερί Πεκρές και ο ακροδεξιός Ερίκ Ζεμούρ ο οποίος κατηγορήθηκε το βράδυ της Παρασκευής ότι εμφάνισε χαλκευμένες δημοσκοπήσεις.

Περί στο 5% εμφανίζεται να κινείται ο υποψήφιος των Οικολόγων Γιανίκ Ζαντό ενώ ανάμεσα στο 2% και το 3% εμφανίζονται να κινούνται οι Φαμπιέν Ρουσέλ και Αν Ινταλγκό, υποψήφιοι των άλλοτε κραταιών κομμάτων της γαλλικής αριστεράς, δηλαδή του Κομμουνιστικού και του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Από τα μεσάνυκτα της Παρασκευής και έως το κλείσιμο της κάλπης στις 21.00 ώρα Ελλάδας υπάρχει η λεγόμενη «σιγή ασυρμάτου», δηλαδή απαγορεύεται οποιαδήποτε προεκλογική δραστηριότητα. Στη Γαλλία επιτρέπεται η ψήφος με εξουσιοδότηση ενώ υπάρχουν και Γάλλοι που δεν θα τους επιτραπεί να ψηφίσουν. Πρόκειται για τους 4.500 Γάλλους που κατοικούν στην Σαγκάη της Κίνας όπου ως γνωστό υπάρχει πλέον απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. Στη Γαλλία πάντως οι ψηφοφόροι δεν είναι υποχρεωμένοι να φοράνε μάσκα, ενώ θα μπορούν να πάνε να ψηφίσουν και όσοι έχουν κορονοϊό. Γι' αυτό άλλωστε και οι αίθουσες θα αερίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως ανακοινώθηκε αρμοδίως.

