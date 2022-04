Οικονομία

Σκρέκας για ρεύμα: Θα είναι ακριβό όσο είναι στα ύψη οι τιμές του φυσικού αερίου

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε ακριβό ρεύμα και η ακρίβεια δεν θα μπορέσει να εξαλειφτεί στο 100% για όσο καιρό διαρκούν αυτές οι εξαιρετικά υψηλές τιμές φυσικού αερίου, πετρελαίου και καυσίμων σε διεθνές επίπεδο.

«Το 50% του ρεύματος στην χώρα μας προέρχεται από το φυσικό αέριο. Άρα όσο διατηρείται υψηλά η τιμή του αεριού τόσο θα έχουμε ακριβές τιμές στην ενέργεια», εξήγησε στην συνέχεια.

Σχετικά με την επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος, είπε πως όσον αφορά στον μήνα Απρίλιο, αυτή σχεδόν διπλασιάζεται για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις

Για 1.250.000 μικρές επιχειρήσεις δήλωσε μάλιστα είπε πως η επιδότηση θα φτάσει ακόμα και στο τριπλάσιο ποσό, «Από 65 ευρώ διπλασιάζουμε στα 130 την επιδότηση, αλλά δίνουμε επιπλέον 100 ευρώ, δηλαδή η επιδότηση πάει στα 230, άρα σχεδόν τριπλασιάζεται για αυτές τις επιχειρήσεις».

Πρόσθεσε ότι με την επιπλέον επιδότηση του Απριλίου και την έκπτωση της ΔΕΗ θα καλυφθεί μέχρι και το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής, και αναδρομικά το ίδιο θα ισχύσει για τον Ιανουάριο και Μάρτιο

Στάθηκε επίσης στον ρόλο της Ευρώπης για να υπάρξει μείωση στο ράλι των τιμών Ενέργειας, «Η Ευρώπη να λάβει ρυθμιστικά μέτρα για να πέσει η πραγματική αξία του φυσικού αερίου και να δώσει μια ευρωπαϊκή λύση σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα», επισημαίνοντας πως το κράτος θα συνεχίσει να επιδοτεί όσο διαρκεί η κρίση.

Πηγή: skai.gr

