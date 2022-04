Οικονομία

Κυπριακή ΑΟΖ: Ξεκινάνε οι γεωτρήσεις της Eni-Total

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί υπήρξε καθυστέρηση σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Τα στοιχεία για το κοίτασμα «Αφροδίτη».

Είμαστε σε συνεχή επαφή με την κοινοπραξία Eni-Total, η οποία παραμένοντας δεσμευμένη στη συνεργασία της με την Κυπριακή Δημοκρατία, αναμένεται να πραγματοποιήσει δύο ερευνητικές γεωτρήσεις το 2022, με την πρώτη να είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, δηλώνει η υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου Νατάσα Πηλείδου.

Όπως αναφέρει η κ. Πηλείδου σε συνέντευξη που παραχωρεί στην εφημερίδα «Η Καθημερινή», η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε σε ό,τι αφορά τις ενέργειες της εν λόγω κοινοπραξίας οφείλεται κυρίως στις επιπτώσεις από τα μέτρα που ελήφθησαν παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της Πανδημίας.

Σχετικά με τα αποτελέσματα της γεώτρησης στον στόχο Γλαύκος 2 από την κοινοπραξία ExxonMobil και Qatar Petroleum, η κ. Πηλείδου αναφέρει ότι η κυπριακή κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη. «Η κοινοπραξία έχει συλλέξει τα δεδομένα που χρειαζόταν και προχωρά με την αξιολόγησή τους. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα αναμένονται εντός των επομένων μηνών», τονίζει, σημειώνοντας ότι δεν αναμένεται οποιαδήποτε ανακοίνωση πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Αναφορικά, τέλος με την πορεία εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Αφροδίτη, η Κύπρια υπουργός Ενέργειας επισημαίνει ότι από το Νοέμβριο του 2019 οπότε και δόθηκε η άδεια εκμετάλλευσης μέχρι σήμερα, έχει μεσολαβήσει αλλαγή δεδομένων σε σημαντικό βαθμό, ενώ στο μεσοδιάστημα υπήρξε απόκτηση της Noble Energy από την Chevron.

«Δεδομένης της προσπάθειας που καταβάλλει η ΕΕ για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προσπαθούμε να επισπεύσουμε τις αποφάσεις της κοινοπραξίας ώστε να προχωρήσει η ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, το συντομότερο δυνατό» είπε.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: Πυροβολισμοί έξω από κέντρο διασκέδασης (εικόνες)

Σεισμός στην Θήβα - Αισθητός και στην Αττική

Κορονοϊός – Ράπτη: Έτσι θα κάνουμε Πάσχα