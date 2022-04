Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: Οι νικητές του 2ου ημιτελικού (εικόνες)

Μετά από έναν συγκλονιστικό 2ο Ημιτελικό, το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» ανέδειξε τρεις ακόμη νικητές, οι οποίοι πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό!

Γρηγόρης Αρναούτογλου, Τάκης Ζαχαράτος, Έλενα Χριστοπούλου και Κρυσταλλία Ρήγα, μαζί με τους Νικόλα Ράπτη και Σταύρο Σβήγκο υποδέχτηκαν το Σάββατο 9 Απριλίου, ακόμη 10 διαγωνιζόμενους, τους οποίους απόλαυσαν για άλλη μία φορά σε καινούρια εντυπωσιακά act.

Οι κριτές επέλεξαν τους καλύτερους 5, τους SKT STREET WORKOUT, τους BODY CONTROL CREW (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ), την ΕΦΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ, τον GENΝADY PAPIZH και την JOANNA ANGELI.

Το απευθείας εισιτήριο για τον Τελικό αποφάσισαν να το δώσουν στη δυναμική χορογραφία των BODY CONTROL CREW και στις απαιτητικές καλλισθενικές ασκήσεις των SKT STREET WORKOUT.

Η ΕΦΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ, ο GENΝADY PAPIZH και η JOANNA ANGELI τέθηκαν στην κρίση του τηλεοπτικού κοινού το οποίο, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αποφάσισε με τη θετική του ψήφο να περάσει στον Μεγάλο Τελικό τους αιθέριους ήχους του GENΝADY PAPIZH.

Μη χάσετε τον 3ο Ημιτελικό του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», το Σάββατο 16 Απριλίου στις 20:00, που υποδέχεται τους επόμενους 10 διαγωνιζόμενους, οι οποίοι θα ανέβουν στη σκηνή του σόου με σκοπό να διεκδικήσουν την είσοδό τους στον Μεγάλο Τελικό, αλλά και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Δείτε το Trailer 3ου Ημιτελικού

