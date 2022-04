Αθλητικά

Ποδοσφαιριστής έκανε πρόταση γάμου στο γήπεδο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκινητική πρόταση γάμου ποδοσφαιριστή και η αντίδραση της αγαπημένης του...

Μια συγκινητική πρόταση γάμου, έγινε το περασμένο Σάββατο στο γήπεδο του Ορμενίου Ορεστιάδας, από τον αρχηγό του τοπικού Ακρίτα στην εκλεκτή της καρδιάς του Χρύσα.

Συγκεκριμένα, πανέμορφες στιγμές εκτυλίχθηκαν στην αυλαία του πρωταθλήματος Β΄Κατηγορίας της ΕΠΣ Έβρου και ενώ ο Ακρίτας Ορμενίου ετοιμαζόταν να αντιμετωπίσει τον Αετό Λεπτή, επί του οποίου επικράτησε με σκορ 5-1 και τερμάτισε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, είχαμε τις πολύ όμορφες στιγμές.

Ο εκ των αρχηγών της ομάδας Χρήστος Θεοχαρίδης, ο “Τίτο” όπως τον αποκαλούν στο Ορμένιο, συνοδεία των συμπαικτών του, όπως κάνουν οι πραγματικές οικογένειες, έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Όλοι τους κάτω από την φανέλα του Ακρίτα φορούσαν μπλουζάκια, τα οποία είχαν γραμμένη την φράση: “ΘΑ ΜΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙΣ” μαζί με τα απαραίτητα ερωτηματικά.

Κατευθύνθηκαν λοιπόν προς το σημείο που βρισκόταν οι φίλαθλοι, αλλά και η εκλεκτή της καρδιάς του συμπαίκτη τους, η οποία έκανε αποδεκτή την πρόταση του μέσα σε επευφημίες.

Πηγή: evros-news

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση

Γκάζι: Πυροβολισμοί έξω από κέντρο διασκέδασης (εικόνες)

Κορονοϊός – Ράπτη: Έτσι θα κάνουμε Πάσχα