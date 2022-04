Κοινωνία

Καιρός - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση

Που και πότε αναμένονται πιο ισχυρά φαινόμενα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτιο της ΕΜΥ.

Πρόσκαιρη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες σήμερα Κυριακή 10-04-2022 στη δυτική και τη βόρεια χώρα, καθώς προβλέπεται να εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που σε τοπικό επίπεδο θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα.

Πιο συγκεκριμένα :

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν

α) στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία έως νωρίς σήμερα το απόγευμα

β) στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες.

Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά τόπους

α) στη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο μέχρι και τις απογευματινές ώρες

β) στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες μέχρι τη νύχτα.

