Γεωργιάδης για ακρίβεια: Ξέρουμε ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα

Τα σενάρια για τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Από την επόμενη εβδομάδα η δημοσιοποίηση των εταιρειών που αισχροκερδούν.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε πως η Κυβέρνηση εξετάζει την μείωση του ΦΠΑ σε είδη βασικής διατροφής.

«Το σενάριο υπάρχει στο τραπέζι και η μείωση του ΦΠΑ εξετάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Το αν θα γίνει η όχι είναι απόφαση του οικονομικού επιτελείου που πρέπει να λάβει υπόψιν του κι άλλους παράγοντες», εξήγησε ο Υπουργός. «Εξ όσων γνωρίζω μελετάται να μειωθεί σε ορισμένα είδη στο 6%», πρόσθεσε

Παράλληλα εξήγησε ότι δεν είναι δυνατό κάθε εβδομάδα να ανακοινώνονται κάποια μέτρα από την κυβέρνηση, γιατί τότε θα χαθεί ο έλεγχος. «Πρέπει δώσουμε λίγο χρόνο να δούμε πως θα πάνε τα μέτρα που ψηφίσαμε, πρέπει να χειριστούμε αυτή την κρίση σαν μαραθωνοδρόμοι και όχι σαν ''κατοστάρηδες'' ».

«Ξέρουμε ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα, με αυτό τον πληθωρισμό θα ήταν τρελό να μην το παραδεχτούμε» είπε ο Υπουργός.

Στάθηκε δε ο κ. Γεωργιάδης και στην αισχροκέρδεια λέγοντας πως από την επόμενη εβδομάδα με την ψήφιση τροπολογίας θα αρχίσουν να δημοσιοποιούνται ονόματα εταιριών που αισχροκερδούν.

Πηγή: skai.gr

