Οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα: Μηδενική η τιμή του σήμερα για τρεις ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηδενική η τιμή του ρεύματος σήμερα για τρεις ώρες, λόγω ανανεώσιμων πηγών.

Μηδενική τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια διαμορφώνεται σήμερα στο ελληνικό σύστημα επί ένα τρίωρο (από τις 2 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα) εξαιτίας της μεγάλης (πάνω από 80%) συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κάλυψη των αναγκών κατά το συγκεκριμένο διάστημα αλλά και της χαμηλής, λόγω αργίας, ζήτησης.

Ο συνδυασμός της υψηλής παραγωγής από τον ήλιο και τον άνεμο που υπερβαίνει το μεσημέρι τα 5.000 μεγαβάτ και της περιορισμένης ζήτησης (η αιχμή μόλις υπερβαίνει τα 6.000 μεγαβάτ) βγάζει εκτός συστήματος τις ακριβές θερμικές μονάδες, δηλαδή τις μονάδες λιγνίτη και φυσικού αερίου με αποτέλεσμα η τιμή να διαμορφώνεται ακόμη και στο μηδέν. Για την ακρίβεια στα 0,09 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις 3 το μεσημέρι. Η συμμετοχή των εισαγωγών με 500 περίπου μεγαβάτ δεν αλλάζει την εικόνα καθώς πρόκειται για υποχρεωτικές (λόγω διμερών συμφωνιών) αγορές ενέργειας που δηλώνονται στην αγορά με μηδενική τιμή προκειμένου να εξασφαλιστεί η απορρόφηση τους, ενώ η μικρή συμμετοχή λιγνίτη και φυσικού αερίου περιορίζεται στο τεχνικό ελάχιστο των αντίστοιχων μονάδων.

Η εικόνα αντιστρέφεται το απόγευμα όταν μειώνεται η συμμετοχή των ΑΠΕ και αυξάνεται το φυσικό αέριο για να καλύψει το κενό με αποτέλεσμα η τιμή να φθάνει στις 9 το βράδυ έως και σε 283,12 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Ωστόσο η μέση τιμή σήμερα είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με χθες καθώς διαμορφώνεται στα 168,22 ευρώ ανά μεγαβατώρα, χαμηλότερη κατά 27% σε σχέση με το Σάββατο. Συνολικά το μείγμα παραγωγής σήμερα είναι: 61,4 % ανανεώσιμες πηγές, 19,7 % εισαγωγές, 8 % φυσικό αέριο, 3,8 % λιγνίτης ενώ με 4,2 % συμμετέχει το σύστημα της Κρήτης.

Στο γράφημα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας φαίνεται η σημερινή εικόνα της αγοράς (ζήτηση, παραγωγή και τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας) ανά ώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση

Γκάζι: Πυροβολισμοί έξω από κέντρο διασκέδασης (εικόνες)

Κορονοϊός – Ράπτη: Έτσι θα κάνουμε Πάσχα