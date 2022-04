Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρός 33χρονος οδηγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρικτό τέλος για 33χρονο οδηγό. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 03:50 τα ξημερώματα της Κυριακής, στην εθνική οδό Λαμίας – Ιτέας μετά τον κόμβο Σερνικακίου.

Συγκεκριμένα, ένα ΙΧ επιβατικό με οδηγό 33χρονο κάτοικο Ιτέας, κάτω από άγνωστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να φύγει σε ελαιοπερίβολο και το αμάξι να χτυπήσει σε δέντρο. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο 33χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ένας άνδρας, συνεπεία τροχαίου, στο 58ο χλμ της Ε.Ο. Λαμίας – Ιτέας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 10, 2022

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Νοσοκομείο Άμφισσας όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Τμήμα Τροχαίας Άμφισσας – Δελφών, που ανέλαβε την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για την περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την απώλεια ελέγχου του οχήματος και την εκτροπή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τήνος: Δολοφονία εν ψυχρώ του Διευθυντή της Σχολής Αγιογραφίας

Ηλεκτρικό ρεύμα: Μηδενική η τιμή του σήμερα για τρεις ώρες

Κορονοϊός – Ράπτη: Έτσι θα κάνουμε Πάσχα