Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων, ανά περιφερειακή ενότητα, τις προηγούμενες 24 ώρες. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Σημαντικά αυξήθηκε και την Κυριακή η «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια, ενώ εκατοντάδες είναι καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 8.635 νέα κρούσματα. Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλοιμώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 118

Οι πίνακες με την κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα: