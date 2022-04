Κοινωνία

Τηλεφωνική απάτη: Έτσι πήραν 4000 ευρώ από ηλικιωμένη

Πως έπεισαν τη γυναίκα να τους πετάξει τα χρήματα από το μπαλκόνι. «Χτύπησαν» 10 φορές μέσα σε μια μέρα.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση 10 περιπτώσεων απάτης και απόπειρας απάτης σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων, που έγιναν την ίδια μέρα στην πόλη των Σερρών.

Συνελήφθη στις Σέρρες 58χρονος, ο οποίος μαζί με 3 συνεργούς του συνέστησαν εγκληματική ομάδα με διακριτούς ρόλους, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους από την εξαπάτηση κυρίως ηλικιωμένων ατόμων.

Συγκεκριμένα, τηλεφωνούσαν και προσποιούνταν τους γιατρούς, σε ηλικιωμένους ισχυριζόμενοι ότι το παιδί τους τραυματίστηκε σοβαρά και ζητούσαν χρήματα για να χειρουργηθεί άμεσα.

Με τον τρόπο αυτό εξαπάτησαν μία 87χρονη και της απέσπασαν 4.000 ευρώ, τα οποία είχε βάλει μέσα σε πλαστική σακούλα και είχε πετάξει από μπαλκόνι διαμερίσματος, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στην παθούσα. Επίσης στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε 1 κινητό τηλέφωνο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, την ίδια μέρα αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν ακόμα 9 άτομα, κυρίως ηλικιωμένους και προσπάθησαν να τους αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 101.000 ευρώ.

Ο 58χρονος καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 29 μηνών, χωρίς δικαίωμα αναστολής ή έφεσης.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

