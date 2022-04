Οικονομία

e-ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Οι πληρωμές που θα γίνουν αυτήν την εβδομάδα από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ.

Η καταβολή της ενίσχυσης στου εργαζόμενους που ήταν ενταγμένοι στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τον Μάρτιο περιλαμβάνεται μεταξύ των προγραμματισμένων πληρωμών από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, για την εβδομάδα 11-15 Απριλίου.

Ειδικότερα:

1. Από το υπουργείο Εργασίας και Οικονομικών Υποθέσεων θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα και, πιο συγκεκριμένα, την Πέμπτη 14 Απριλίου, οι εξής καταβολές:

Καταβολή ενίσχυσης στους εργαζόμενους που είναι ενταγμένοι στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Μάρτιος 2022) και Δώρο Πάσχα για την περίοδο 1η Ιανουαρίου-31 Μαρτίου 2022.

Καταβολή Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή τον Ιανουάριο 2022.

Αποζημίωση άδειας ειδικού σκοπού.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τον αριθμό των δικαιούχων και το ύψος των ποσών θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ, την περίοδο 11-15 Απριλίου, θα γίνουν οι ακόλουθες προγραμματισμένες καταβολές:

19,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 670 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

200.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.500 δικαιούχους για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας σε ασφαλισμένους.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

10 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

25 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Καταβολή 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.