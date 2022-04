Αθλητικά

Εμμανουήλ Καραλής: Έσπασε το κοντάρι του την ώρα του άλματος (βίντεο)

Σοκαριστική στιγμή στην προπόνηση του πρωταθλητή. Το μήνυμά του για ατύχημα.

Μια άτυχη στιγμή είχε ο Εμμανουήλ Καραλής, του οποίου το κοντάρι έσπασε, τη στιγμή που έκανε προπόνηση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το οποίο ανέβασε ο ίδιος, την ώρα που πήγε να κάνει το άλμα του, έσπασε το κοντάρι του κι έπεσε στο στρώμα του.

«Είμαι καλά» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Έλληνας πρωταθλητής ο οποίος όπως φαίνεται στο βίντεο προσγειώθηκε ευτυχώς πάνω σε στρώμα.

