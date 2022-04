Κόσμος

Γαλλία - προεδρικές εκλογές: ο Μακρόν καλεί τον κόσμο να ψηφίσει

Μεγάλα φαβορί για την προεδρία της Γαλλίας ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν ΛεΠεν. Φόβοι για μεγάλο ποσοστό αποχής των πολιτών.

Κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα για τους Γάλλους, καθώς, πραγματοποιείται ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών.

Σε αντίθεση με το 2017, και την πανηγυρική νίκη του Μακρόν, αφήνοντας κατά πολύ πίσω του τη Μαρίν Λε πέν, σε αυτήν την αναμέτρηση η υποψήφια της ακροδεξιάς είναι πολύ κοντά στα ποσοστα με τον πρόεδρο της Γαλλίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, σε μία προσπάθειά του να παροτρύνει τους Γάλλους πολίτες να μεταβούν στα εκλογικά κέντρα και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, έκανε μία ανάρτηση στοTwitter και λακωνικά αναφέρει: "Ψηφίστε!"

A vote ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 10, 2022

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει ήδη ψηφίσει, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μπριζιτ Μακρόν.

??? Presidentielle: Emmanuel Macron vote au Touquet pic.twitter.com/UbiirLqkga — BFMTV (@BFMTV) April 10, 2022

Το ποσοστό συμμετοχής στον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών ήταν 65% στις 17.00 ώρα Γαλλίας (18.00 ώρα Ελλάδας), μικρότερο κατά 4,4 μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2017 (69,42%), σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Η συμμετοχή είναι αντίθετα υψηλότερη κατά 6,5 μονάδες σε σχέση με το 2002 (58,45%), χρονιά ρεκόρ για την αποχή σε έναν πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.

