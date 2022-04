Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – ΟΗΕ: Πάνω από 4,5 εκατομμύρια πρόσφυγες

Στην Πολωνία οι περισσότεροι πρόσφυγες από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία ξεπέρασε τα 4,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (HCR).

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, που εδρεύει στη Γενεύη, αναφέρει πως, αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, 4.503.954 άνθρωποι διέφυγαν από τη χώρα.

Περίπου 2,59 εκατ. έχουν πάει στη γειτονική Πολωνία, οι περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ακολουθεί η Ρουμανία, με περισσότερους από 686.000 και μετά η Ουγγαρία με τουλάχιστον 419.000.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκτιμά πως πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν από τότε μετακινηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όμως αυτές οι διελεύσεις συνόρων δεν καταγράφονται. Δεν καταμετρώνται επίσης όσοι επέστρεψαν στην Ουκρανία.

