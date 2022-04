Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: εκατοντάδες νεκροί στην πρωτεύουσα

Η γενική εισαγγελέας της Ουκρανίας, κάνει λόγο για πάνω από 1200 σορούς που έχουν εντυοπιστεί μόνο στο Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Τουλάχιστον 1.200 πτώματα έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή του Κιέβου, που είχε εν μέρει καταληφθεί για εβδομάδες από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε σήμερα η γενική εισαγγελέας της Ουκρανίας Ιρίνα Βενεντίκτοβα στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

"Μέχρι σήμερα, έχουμε 1.222 ανθρώπους που σκοτώθηκαν μόνο στην περιοχή του Κιέβου", δήλωσε η Ιρίνα Βενεντίκτοβα, μιλώντας στα αγγλικά στη συνέντευξη αυτή όπου έκανε επίσης λόγο για 5.600 έρευνες που έχουν ξεκινήσει για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διαπράχθηκαν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Η Βενεντίκτοβα, οι υπηρεσίες της οποίας είναι επιφορτισμένες με τον συντονισμό των υπηρεσιών προκειμένου να εξακριβωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την έναρξη του πολέμου, δεν διευκρίνισε σήμερα αν τα πτώματα που ανακαλύφθηκαν είναι μόνο άμαχοι.

Πριν από μία εβδομάδα, η Βενεντίκτοβα είχε κάνει λόγο για τα πτώματα 410 αμάχων που είχαν βρεθεί στα εδάφη που απελευθερώθηκαν στην περιοχή του Κιέβου.

Η εισαγγελέας είχε αφήσει τότε να εννοηθεί πως υπήρχαν χωρίς αμφιβολία και άλλες σοροί που δεν είχαν ακόμη περισυλλεγεί και αξιολογηθεί.

Μόνο στην πόλη Μπούτσα, βορειοδυτικά του Κιέβου, που έχει γίνει ένα σύμβολο της θηριωδίας του πολέμου στην Ουκρανία, σχεδόν 300 άνθρωποι τάφηκαν σε ομαδικούς τάφους, σύμφωνα με απολογισμό που είχαν ανακοινώσει οι ουκρανικές αρχές στις 2 Απριλίου.

