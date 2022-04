Κόσμος

Γαλλία - Προεδρικές εκλογές: τι δείχνουν τα πρώτα exit polls

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε λίγη ώρα κλείνουν οι κάλπες στη Γαλλία. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τα δύο φαβορί για την προεδρία, Εμανουέλ Μακρόν και Μαρίν ΛεΠέν.

Λίγη ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες για τον πρώτο γύρω τον προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, τα πρώτα exit polls κάνουν την ενφάνισή τους.

Σύμφωνα με ένα exit poll που δημοσιεύει η γαλλόφωνη βελγική εφημερίδα La Libre, ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν Λεπέν φαίνεται να "κονταροχτυπιούνται" καθώς συγκεντρώνουν περίπου τα ίδια ποσοστά, κοντά στο 24%.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με βελγικά ΜΜΕ που επικαλούνται ένα πρώτο exit poll, ο απερχόμενος πρόεδρος που επικαλούνται ένα πρώτο exit poll, το οποίο μόνο αυτές γνωρίζουν, ο απερχόμενος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η υποψήφια του Εθνικού Μετώπου Μαρίν Λεπέν έρχονται σε ισοψηφία στον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, συγκεντρώνοντας και οι δύο το 24% των ψήφων.

Σύμφωνα με τις ίδιες εφημερίδες, ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν Λουκ Μελανσόν έρχεται στην τρίτη θέση συγκεντρώνοντας το 19% των ψήφων. Ακολουθούν η υποψήφια της κεντροδεξιάς Βαλερί Πεκρές και ο εθνικιστής ακροδεξιός Ερίκ Ζεμούρ, με 8% των ψήφων αμφότεροι.

Οι εφημερίδες σημειώνουν ότι τα αποτελέσματα αυτά δίνονται με κάθε επιφύλαξη, καθώς είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να αλλάξουν σημαντικά.

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί η αποχή των πολιτών από τις εκλογές για την προεδρία.

Μεταξύ 24% και 26% προβλέπεται ότι θα είναι η αποχή στις σημερινές προεδρικές εκλογές στην Γαλλία, σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσιοποίησαν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Το ποσοστό της αποχής εμφανίζεται να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2017 που ήταν στο 22,2%. Ωστόσο μάλλον θα είναι μικρότερο από το μέγιστο ποσοστό αποχής που έχει σημειωθεί σε πρώτο γύρο γαλλικών προεδρικών εκλογών, δηλαδή από το 28,4% του 2002.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάζι: Πυροβολισμοί έξω από κέντρο διασκέδασης (εικόνες)

e-ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Φονικό στην Τήνο για ασήμαντη αφορμή – Το παρελθόν των δύο ανδρών (εικόνες)