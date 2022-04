Κόσμος

Νεκρό μωρό βρέθηκε μέσα σε σακούλα (εικόνες)

Έρευνες πραγματοποιούν οι αρχές για το σοκαριστικό εύρημα.

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αστυνομικές αρχές της Κύπρου λίγο μετά τις 6 μ.μ. της Κυριακής, στο κέντρο της Λευκωσίας, όταν εντοπίστηκε ένα νεκρό μωρό μέσα σε σακούλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βρέφος ήταν τοποθετημένο στις δημόσιες τουαλέτες στην Πλατεία Ελευθερίας.στη Λευκωσία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και απέκλεισαν την περιοχή και διεξάγουν έρευνες ενώ αναμένεται να φτάσουν σημείο ιατροδικαστές.

Την ίδια ώρα διερευνάται κατά ποσό οποιαδήποτε λεχώνα έσπευσε σε νοσοκομείο ή κλινική για να ζητήσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Την ίδια ώρα οι αρχές προσπαθουν μέσα απο κλειστά κυκλωματα της περιοχής να εντοπίσουν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που άφησαν το νεκρό βρέφος στο συγκεκριμενο σημείο.

