Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: νέες υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζει τις παραβιάσεις η Άγκυρα, ιδιαίτερα με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Συνεχίζει την προκλητικότητα η Τουρκία, καθώς σήμερα Κυριακή σημειώθηκαν 14 υπερπτήσεις από UAV's.

Σε δώδεκα παραβιάσεις και δύο παραβάσεις του ελληνικού FIR προχώρησαν νωρίτερα την Κυριακή δύο μη επανδρωμένα τουρκικά αεροσκάφη - UAV's, πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

e-ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Σεισμός στην Θήβα - Αισθητός και στην Αττική

Μακρυνίτσα - καταρρίχηση: Έπεσε από 20 μέτρα και μπλέχτηκε στα σχοινιά