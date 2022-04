Αθλητικά

Basket League - Κολοσσός: “λύγισε” τον Προμηθέα Πατρών

Ασφάλεια για τον Κολοσσό για την παραμονή του στην πρώτη τετράδα.

Μετά από «μάχη» στη Ρόδο, ο Κολοσσός πήρε τη νίκη με ευστοχία από τη γραμμή των βολών στο τέλος, 68-61, επί του Προμηθέα Πατρών, για την 21η αγωνιστική της Basket League και πλέον, με 30 βαθμούς σε 19 αγώνες, αισθάνεται... ασφάλεια για παρουσία στην πρώτη τετράδα, με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου. Οι Ροδίτες που προέρχονταν από τρεις σερί ήττες είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο νούμερο πόντων, πέρα από την εξαιρετική άμυνα, όπως φαίνεται και από τους μόλις 61 πόντους που σημείωσαν οι Αχαιοί. Ο τεχνικός των φιλοξενούμενων έδωσε χρόνο στους δύο νεοαποκτηθέντες Γιάννη Αγραβάνη και Κόνερ Φράνκαμπ, με τον τελευταίο να έχει... 0/7 τρίποντα. Ο Προμηθέας ακολουθεί τον τρίτο Κολοσσό από απόσταση δύο βαθμών (28β.) έχοντας όμως και δύο αγώνες λιγότερους.

Οι διαιτητές του αγώνα (Πιτσίλκας, Κάρδαρης, Ζακεστίδης) απέβαλαν έναν φίλαθλο και κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας (!), στα μισά της 2ης περιόδου, καθώς απευθύνθηκε σε έντονο ύφος προς τους «άρχοντες» της αναμέτρησης από τα court seats του κλειστού της Καλλιθέας.

Τα δεκάλεπτα: 7-13, 35-28, 50-46, 68-61.

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο (7-13), o Κολοσσός βρήκε ρυθμό και με «βροχή» από τρίποντα προηγήθηκε και με +10 (35-25) στη 2η περίοδο. Ο αρτιαφιχθείς Κόνερ Φράνκαμπ δεν ήταν σε θέση ν' αποδώσει κατά την προσφιλή συνήθεά του και ο Ηλίας Ζούρος δεν έβρισκε λύσεις απέναντι στους Ροδίτες. Μετά το 35-28 του ημιχρόνου, οι δύο ομάδες έδωσαν «μάχη» με το παιχνίδι να είναι κλειστό. Αν και ο Προμηθέας μείωσε σε 38-34 κυρίως χάρη στον Δημήτρη Αγραβάνη, ο Κολοσσός είδε τον Μαργαρίτη να απαντά για το +10 (44-34), στο 24ο λεπτό. Οι Αχαιοί αντέδρασαν, βελτιώνοντας την άμυνά τους, ενώ το σκοράρισμα ανέλαβε ο Γκραντ για το -4 (48-44). Ο Κολοσσός ξεκίνησε την 4η περίοδο με προβάδισμα τεσσάρων πόντων (50-46), αλλά ο Άντριτς με τρίποντα έδωσε προβάδισμα στον Προμηθέα (52-55), στο 33’. Ακολούθησε σερί 8-0 των γηπεδούχων που ξέφυγαν με +5 (60-55), στο 36ο λεπτό. Στη... ρουλέτα των βολών, οι παίκτες του Κολοσσού αποδείχτηκαν πιο εύστοχοι και έφτασαν στο τελικό 68-61.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης): Μομίροβ, Ουίλιαμς 10 (2), Μίλερ 13 (1), Σλαφτσάκης 3 (1), Ποτ 13 (3), Μαργαρίτης 12 (1), Μπιλής 4 (1), Φλόιντ 11, Χατζηδάκης 2

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ηλίας Ζούρος): Γκραντ 13, Γκάντι 5 (1), Αγραβάνης Δ. 14 (2), Σίμπσον 12 (1), Λάγιος 2, Άντριτς 6 (2), Αγραβάνης Γ. 1, Φράνκαμπ 8, Τανούλης.

