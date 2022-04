Πολιτισμός

ΣΕΗ: Διαγραφή Κιμούλη, Φιλιππίδη και Χαϊκάλη

Η απόφαση του ΣΕΗ για τους τρεις ηθοποιούς σε βάρος των οποίων υπάρχουν καταγγελίες.

Πέντε ώρες διήρκησε η έκτακτη σύσκεψη των μελών του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών σχετικά με την εξέταση των τριών φακέλων για τους Γιώργο Κιμούλη, Πέτρο Φιλιππίδη και Παύλος Χαϊκάλη.

Έγινε η διαδικασία ξεχωριστά για τον κάθε ηθοποιό και ψηφίστηκε ομόφωνα η διαγραφή τους από το σωματείο.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η στιγμή που ακούστηκαν οι καταγγελίες ,καθώς ήταν η πρώτη φορά.

Δικαίωμα να παρευρεθούν στην συνέλευση είχαν ο Γιώργος Κιμούλης και Παύλος Χαϊκάλης, ωστόσο δεν παρευρέθηκαν.

