Αθλητικά

Άρης: Νίκη με το βλέμμα στην Ευρώπη κόντρα στην ΑΕΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από έναν εκπληκτικό αγώνα, ο Άρης κέρδισε στο ντέρμπι ,ε την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

Ο Άρης νίκησε 2-1 την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και έβαλε «φωτιά» στη μάχη της τετράδας της Super League και των θέσεων που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Πάλμα στο 20΄ και ο Σάσα στο 60΄ πέτυχαν τα γκολ για τους «κίτρινους» του Χερμάν Μπούργκος, οι οποίοι ανέβηκαν στην τρίτη θέση της κατάταξης με 50 βαθμούς, δύο περισσότερους από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό που ακολουθούν. Για την Ένωση είχε ισοφαρίσει ο Λάζαρος Ρότα στο 28΄.

Σε ένα πρώτο ημίχρονο με «τρελό» ρυθμό, οι δύο ομάδες δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες και πρόσφεραν άπλετα θέαμα στους περίπου 10.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο «Σπύρος Λούης». Το σκορ άνοιξε ο Άρης στο 20΄ σε μια απίστευτη ειρωνεία της τύχης. Ο Τσιντώτας πραγματοποίησε φανταστική απόκρουση σε φάουλ του Ματίγια, όμως στο κόρνερ που ακολούθησε έκανε λάθος έξοδο. Πίσω του βρισκόταν ο Πάλμα και με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Έτσι ο νεαρός από την Ονδούρα, αφενός δικαίωσε τον Μπούργκος που τον εμπιστεύτηκε, αφετέρου πέτυχε το πρώτο γκολ στην ευρωπαϊκή του διαδρομή, αφού αποκτήθηκε πρόσφατα από τον Άρη.

Δεν πέρασε ούτε ένα δεκάλεπτο και η ΑΕΚ ισοφάρισε με ένα άλλο «αουτσάιντερ». Ο Λάζαρος Ρότα, που διανύει περίοδο εντυπωσιακής φόρμας μετά από μήνες αμφισβήτησης, «έγραψε» το 1-1 στο 28΄ με «κεραυνό» έξω από την περιοχή. Ίσως το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής για τον 25χρονο μπακ, που σκόραρε για πρώτη φορά μετά από 2,5 χρόνια, καθώς το τελευταίο του γκολ σημειώθηκε το Νοέμβριο του 2019, όταν αγωνιζόταν στη Σλοβακία με τη Ζέμπλιν Μιχάλοβτσε.

Στο β΄ ημίχρονο η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά και έκλεισε τον Άρη στην περιοχή του, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει κάποια ευκαιρία. Από την άλλη πλευρά, όμως, ο Άρης στην πρώτη του «επίσκεψη» στην περιοχή της ΑΕΚ ανέκτησε το προβάδισμα. Από σύγχυση και λάθος του Κριχόβιακ, ο Σάσα «έγραψε» από κοντά το 1-2 στο 60΄.

H ΑΕΚ αντέδρασε δέκα λεπτά αργότερα. Στο 69΄ ο Σιμάνσκι αστόχησε σε κεφαλιά από εξαιρετική θέση, ενώ στο 71΄ ο Λιβάι Γκαρσία με απευθείας φάουλ «τράνταξε» το δοκάρι του Κουέστα. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, παρέμεναν ιδιαίτερα επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές (79΄) ο Μαντσίνι λίγο έλειψε να «τελειώσει» το ματς, όμως αστόχησε. Πίεσε ο «Δικέφαλος» προς το τέλος, αλλά περιορίστηκε σε κάποιες «στιγμές» με Τζαβέλλα και Κριχόβιακ, αφού τα μεγάλα επιθετικά της όπλα είχαν σιγήσει από την εξαιρετική άμυνα του Άρη, που πέτυχε τη σημαντικότερη νίκη της χρονιάς. Έτσι, η ομάδα του Μπούργκος έχει πλέον τον πρώτο λόγο για την τρίτη θέση που οδηγεί στο Conference League, ενώ η ΑΕΚ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.

Διαιτητής: Ρόμπερτ Μάντεν (Σκωτία)

Κίτρινες: Κριχόβιακ, Άμραμπατ, Τσούμπερ, Ρότα - Ματίγια, Μπερτόλιο, Δεληζήσης

ΑΕΚ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Τσιντώτας, Ρότα, Βράνιες, Τζαβέλλας, Μοχαμάντι (83΄ Χατζισαφί), Σιμάνσκι (70΄ Λε Ταλέκ), Κριχόβιακ, Άμραμπατ (70΄ Τάνκοβιτς), Γκαρσία, Τσούμπερ (77΄ Μάνταλος), Αραούχο

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργκος): Κουέστα, Εμπακατά, Φαμπιάνο, Μπεναλουάν, Γκάνεα (89΄ Σούντγκρεν), Σάσα, Ματίγια, Πάλμα (67΄ Ντουκουρέ), Μαντσίνι (81΄ Μπερτόλιο), Ιτούρμπε (67΄ Ματέο Γκαρσία), Καμαρά (89΄ Δεληζήσης)

* Ατυχία για τον Τσίτσαν Στάνκοβιτς πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Ο Αυστριακός γκολκίπερ ένιωσε ενοχλήσεις στους προαγωγούς και έμεινε εκτός. Τη θέση του κάτω από τα δοκάρια πήρε ο Τσιντώτας με αναπληρωματικό το νεαρό Γκίνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρό μωρό βρέθηκε μέσα σε σακούλα (εικόνες)

Ο ΑΝΤ1 στην Μπούτσα: Επιζών μακελειού περιγράφει τη φρίκη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: ένας θάνατος και αποκαλύψεις που... “καίνε” (εικόνες)