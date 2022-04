Κόσμος

Ουκρανία – Τζορτζ Λεοντσούκ: Στον ΑΝΤ1 ο Ολυμπιονίκης που έγινε πολεμιστής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε κατακτήσει μετάλλιο στους Ολυμπιακούς της Αθήνας. Είχε κάνει τη χώρα του περήφανη. Τώρα πολεμά για την πατρίδα του.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ο Τζορτζ Λεοντσούκ βρέθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Είμαι αθλητής της ιστιοπλοΐας. Είχα πάρει μέρος ολυμπιακούς του 2004 στην Αθήνα», με αυτά τα λόγια συστήθηκε στον απεσταλμένο του ΑΝΤ1 στην Ουκρανία, Χρήστο Μαζανίτη ο Τζόρτζ Λεοντσούκ (George Leonchuk).

Ο ασημένιος ολυμπιονίκης ιστιοπλοΐας στην Αθήνα το 2004. Τότε, μόλις 29 ετών έδινε τα πάντα για ανεβεί στο βάθρο των ολυμπιονικών και να υψώσει ψηλά τη σημαία της Ουκρανίας. Σήμερα, στα 49 του χρόνια άφησε τα πανιά και πήρε το καλάσνικοφ.

«Είχα πάρει μετάλλιο τότε εκεί, αλλά τώρα είμαστε εδώ βοηθώντας την πατρίδα μου. Κάνει ο καθένας ό,τι μπορεί. Είμαι μαζί με τις ειδικές δυνάμεις για να υποστηρίξω και να συνδράμω», δήλωσε από την ισοπεδωμένη πόλη Μποροντγιάνκα. Εκεί όπου επιχειρούσε μαζί με τις ειδικές δυνάμεις, μετά τους ανελέητους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

«Ό,τι βλέπετε είναι πραγματικό. Αυτό που θέλω να πω σε όλους τους φίλους μου και όλη την κοινότητα της ιστιοπλοΐας παγκοσμίως, είναι πως ό,τι κινηματογραφείται εδώ βιντεοσκοπείται εδώ είναι πραγματικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι μία τραγική κατάσταση», τόνισε.

Την ίδια ώρα, τα σωστικά συνέργεια προσπαθούν κάτω από τα συντρίμμια να εντοπίσουν πτώματα, ίσως και κάποιον επιζώντα….

«Δεν ξέρουμε πόσοι νεκροί είναι εδώ, ακόμη. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά πτώματα κάτω από τα ερείπια. Είναι τραγικό», λέει ο Ολυμπιονίκης.

Γεννημένος το 1974 στην Γερμανία, ο Λεοντσούκ είναι θρύλος για τους Ουκρανούς. Είναι κάτοχος ενός Ολυμπιακού, ενός πανευρωπαϊκού και τεσσάρων παγκοσμίων μεταλλίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρό μωρό βρέθηκε μέσα σε σακούλα (εικόνες)

ΣΕΗ: Διαγραφή Κιμούλη, Φιλιππίδη και Χαϊκάλη

“Άγριες Μέλισσες” - Νέα επεισόδια: ένας θάνατος και αποκαλύψεις που... “καίνε” (εικόνες)