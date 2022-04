Αθλητικά

ΑΕΚ - Λάυριο: Νίκη με "φόντο" την τετράδα για την Ένωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη νίκη της ΑΕΚ έναντι του Λαυρίου με τον Κίνο Κολόμ να είναι ο πρωταγωνιστής της βραδιάς.

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη του Λαυρίου, επικράτησε με 90-75, στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, για την 21η αγωνιστική και έμεινε «ζωντανή» στο κυνήγι μιας θέσης στην πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου της Basket League. O Κίνο Κολόμ με 23 πόντους (5/7 τρίποντα) και 10 ασίστ ήταν ο παίκτης που έβαλε τις βάσεις για την 10η νίκη των «κιτρινόμαυρων» σε 20 αναμετρήσεις. Άξιος συμπαραστάτης του Κολόμ ήταν ο Άντριου Ράουτινς, με 17 πόντους και 5/10 τρίποντα. Οι Κουζέλογλου και Χάμερ είχαν από 12 πόντους, με τον πρώτο να μαζεύει επτά και τον δεύτερο οκτώ ριμπάουντ, ενώ 11 πόντους πρόσθεσε ο έμπειρος σέντερ Δημήτρης Μαυροειδής. Το Λαύριο που είχε κορυφαίο τον Αλ Αϊντ Αμίνου με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, αλλά πλήρωσε τα 17 λάθη του (!) παραμένει εκτός της οκτάδας των πλέι οφ, με 26 βαθμούς σε 19 αγώνες.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 48-35, 66-52, 90-75

Παρά το καλό ξεκίνημα, όταν προηγήθηκε με 10-17, το Λαύριο είδε εν συνεχεία την ΑΕΚ να βρίσκει λύσεις στο σκοράρισμα από πολλούς παίκτες για το +6 των γηπεδούχων (27-21), με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου. Ο Κίνο Κολόμ, σε one man show, μετέτρεψε σε προσωπική υπόθεση τη 2η περίοδο, με τον Χρήστο Σερέλη να μην βρίσκει τον τρόπο να τον σταματήσει. Σε συνδυσμό με τα πολλά λάθη των φιλοξενούμενων, η Ένωση ξέφυγε με 48-35 μέχρι το ημίχρονο.

Η ΑΕΚ κέρδισε τις εντυπώσεις και στην 3η περίοδο, με τους παίκτες του Σεγκούρα να ευστοχούν σε τρίποντα, αλλά κυρίως να βγάζουν πάθος στην άμυνα, να κλέβουν μπάλες και να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Ο Γιάννης Κουζέλογλου πήρε τη σκυτάλη στο σκοράρισμα, για το 66-52 στο 30ο λεπτό. Στην 4η περίοδο, ο Αλ Αϊντ Αμίνου έκανε ό,τι μπορούσε από πλευράς Λαυρίου, αλλά αμυντικά οι φιλοξενούμενοι αδυνατούσαν να κλείσουν τους διαδρόμους στους αντιπάλους τους, με την ΑΕΚ να φτάνει άνετα στο 90-75.

Διαιτητές: Μάνος, Μαγκλογιάννης, Ξενικάκης

ΑΕΚ (Κούρο Σεγκούρα): Κολόμ 23 (5), Φλιώνης 2, Ράουτινς 17 (5), Κουζέλογλου 12, Χάμερ 12, Πετρόπουλος 8 (2), Φιλιππάκος, Καρλής, Μαυροειδής 11, Κόνιαρης 5 (1)

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Βον 15 (3), Σάβιτζ 15 (4), Νικολαΐδης 6, Μουράτος 11 (2), Κακλαμανάκης 3, Αμίνου 18, Πιλάβιος, Γουίλιαμς 2, Φιλοξενίδης, Περσίδης 1, Γερομιχαλός 2, Βουλγαρόπουλος 2

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρό μωρό βρέθηκε μέσα σε σακούλα (εικόνες)

Ο ΑΝΤ1 στην Μπούτσα: Επιζών μακελειού περιγράφει τη φρίκη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Γαλλία – Προεδρικές εκλογές: Μακρόν – Λεπέν στο δεύτερο γύρο