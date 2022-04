Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία - Μακρόν: Μπορείτε να βασιστείτε σε μένα

Κόσμος

Τι δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Μέσα σε κλίμα πανηγυρισμών, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά το πέρας των προεδρικών εκλογών, ο νικητής του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, Εμανουέλ Μακρόν.

Αρχικά μέσα σε θερμά χειροκροτήματα, ευχαρίστησε όλους όσοι τον στήριξαν και διαμήνυσε πως θα συνεχίσει με το όραμά του.

Χαρακτηριστικά, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μπορείτε να βασιστείτε σε εμένα για να υλοποιήσω αυτό το σχέδιο προόδου, διαφάνειας και ανεξαρτησίας που υπερασπιστήκαμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας».

Κια συνέχισε: «Καλώ όλους εκείνους που επί έξι χρόνια και μέχρι σήμερα το βράδυ έχουν δεσμευτεί να εργαστούν δίπλα μου, να ξεπεράσουν τον εαυτό τους να ενωθούν σε ένα μεγάλο κίνημα δράσης στο πλευρό μου».

Εμανουέλ Μακρόν και Μαρίν Λεπέν, θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών που θα γίνουν στις 24 Απριλίου.

Όπως ανακοίνωσαν οι περισσότεροι υποψήφιοι, αναμένεται να στηρίξουν τον Εμανουέλ Μακρόν, σε μια προσπάθεια "συσπείρωσης" απένταντι στη Μαρίν Λεπέν.

