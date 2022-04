Κόσμος

Προεδρικές εκλογές Γαλλία – Λεπέν: Θα αποκαταστήσουμε την κυριαρχία της Γαλλίας

Οι πρώτες δηλώσεις της υποψήφιας της ακροδεξιάς που προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Γαλλίας.

Η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, η οποία προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών μετά τον Μακρόν, κάλεσε σήμερα τους Γάλλους να «συγκεντρωθούν» γύρω από ένα «μεγάλο εθνικό και λαϊκό έργο» και να «υλοποιήσουν τη μεγάλη εναλλαγή».

«Αυτό που θα παιχτεί στις 24 Απριλίου θα είναι μια επιλογή της κοινωνίας και του πολιτισμού», δήλωσε η Λεπέν, δεσμευόμενη κυρίως να «αποκαταστήσει την κυριαρχία της Γαλλίας», να προκηρύξει δημοψήφισμα με πρωτοβουλία των πολιτών και να περιορίσει το «κοινωνικό χάσμα», στην πρώτη της ομιλία μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η Λεπέν δήλωσε ότι θα θεραπεύσει τους διχασμούς στη Γαλλία εάν εκλεγεί πρόεδρος στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

