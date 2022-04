Κόσμος

Ουκρανία – Καντίροφ: Θα κατακτήσουμε και το Κίεβο μετά το Ντονμπάς

Ο Τσετσένος σύμμαχος του Πούτιν και η ισχυρή παραστρατιωτική του δύναμη μάχονται στην Ουκρανία στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων.

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ισχυρός άνδρας της Δημοκρατίας της Τσετσενίας, μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον Καύκασο, διεμήνυσε νωρίς σήμερα ότι επίκειται επίθεση των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων όχι μόνο στην πολιορκημένη Μαριούπολη, αλλά και στο Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις.

«Θα γίνει επίθεση (...) όχι μόνο στη Μαριούπολη, και σε άλλες τοποθεσίες, πόλεις και χωριά», διαβεβαίωσε ο ηγέτης της Τσετσενίας, που θεωρείται προστατευόμενος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μέσω βίντεο που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram.

«Θα απελευθερώσουμε πρώτα εντελώς το Λουγκάνσκ και το Ντανιέτσκ (...) και μετά θα πάρουμε το Κίεβο και όλες τις άλλες πόλεις» της Ουκρανίας, επέμεινε.

Ο κ. Καντίροφ, που κατηγορείται από μη κυβερνητικές οργανώσεις για σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία, έχει υπό τις διαταγές του ισχυρή παραστρατιωτική δύναμη. Έχει ανακοινώσει πως βρίσκεται στην επικράτεια της Ουκρανίας, συμμετέχοντας με τους «καντιρόφτσι» του σε επιχειρήσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

