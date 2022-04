Κόσμος

“The Times” - ΝΑΤΟ: Φινλανδία και Σουηδία οδεύουν προς ένταξη

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει ραγδαία τα γεωπολιτικά δεδομένα στην Σκανδιναβία.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διέπραξε «τεράστια στρατηγική γκάφα» εξαπολύοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς η Φινλανδία και η Σουηδία οδεύουν να ενταχθούν στο NATO το καλοκαίρι, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας The Times, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους χωρίς να τους κατονομάζει.

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ τόνισαν στη βρετανική εφημερίδα ότι η ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στη συμμαχία ήταν «το θέμα συζήτησης» και «πολλών συναντήσεων» μεταξύ υπουργών Εξωτερικών χωρών του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού την περασμένη εβδομάδα, στην οποία πήραν μέρος Στοκχόλμη και Ελσίνκι, κατά τους Times.

