Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Τζοέλ Εμπίντ πρώτος σκόρερ της σεζόν

Ο πρώτος σέντερ μετά από 22 χρόνια και ο μοναδικός μη Αμερικανός που κερδίζει αυτή τη διάκριση. Δείτε τα εντυπωσιακά στατιστικά του Καμερουνέζου.

Ο Τζοέλ Εμπίντ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της σεζόν στο ΝΒΑ για πρώτη φορά στην καριέρα του. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει εκτός στον αγώνα των Μπακς με τους Καβαλίερς, ο Καμερουνέζος εξασφάλισε και... μαθηματικά τον τίτλο και έγινε ο πρώτος σέντερ που το καταφέρνει μετά τον Σακίλ Ο'Νιλ, δηλαδή ύστερα από 22 χρόνια, αφού ο τελευταίος είχε αναδειχτεί κορυφαίος σκόρερ τη σεζόν 2019-20. Μάλιστα έγινε και ο μοναδικός μη Αμερικανός μπασκετμπολίστας που αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ στην Ιστορία της Λίγκας!

Ο Εμπίντ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ πριν τον αγώνα των Σίξερς με τους Πίστονς (02:00 τα ξημερώματα) έχοντας μέσο όρο 30,6 πόντους ανά αγώνα. Αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπo (με 29,9 πόντους μέσο όρο) αγωνιζόταν κόντρα στους Καβαλίερς, τότε θα χρειαζόταν 47 πόντους για να αναδειχτεί πρώτος σκόρερ έναντι του ηγέτη της Φιλαδέλφεια και αυτό στην περίπτωση που ο Εμπίντ δεν σημείωνε... πόντο απέναντι στους Πίστονς.

Με 30 πόντους (μίνιμουμ) κατά μέσο όρο σε λιγότερο από 40 λεπτά συμμετοχής στα ματς ο Τζοέλ Εμπίντ έγραψε Ιστορία και διαδέχτηκε τον Στεφ Κάρι που πέρυσι, με 32 πόντους ανά αγώνα, είχε κερδίσει το βραβείο για δεύτερη φορά στην καριέρα του και βάζοντας τέλος σε μια τριετία που το βραβείο κατέληγε στον Τζέιμς Χάρντεν.

Ο «αέρινος» Μάικλ Τζόρνταν παραμένει στο «ρετιρέ» με δέκα βραβεία πρώτου σκόρερ, δεύτερος είναι ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν με επτά, ενώ από τους εν ενεργεία παίκτες ο Κέβιν Ντουράντ είναι πρώτος (τρίτος στη συνολική λίστα) με τέσσερις τίτλους.