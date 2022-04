Κόσμος

Μεξικό – δημοψήφισμα: Θρίαμβος του Ομπραδόρ, αλλά με μικρή συμμετοχή

Πάνω από 90% το ποσοστό όσων τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης της θητείας του νυν Προέδρου, αλλά η συμμετοχή δεν έφτασε καν στο 20%.

Πάνω από το 90% εξ όσων συμμετείχαν στο λεγόμενο «ανακλητικό» δημοψήφισμα που διεξήχθη χθες Κυριακή στο Μεξικό τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης της θητείας του προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, κατά την πρώτη εκτίμηση του Εθνικού Εκλογικού Ινστιτούτου (INE), όμως η συμμετοχή στη διαδικασία έμεινε πολύ πιο κάτω από το όριο του 40% που απαιτείτο για να θεωρεί νομικά δεσμευτικό το αποτέλεσμα.

Κατά την πρόβλεψη του INE, το ποσοστό των ψηφοφόρων που τάχθηκε υπέρ της παραμονής του προέδρου Λόπες Ομπραδόρ στην προεδρία για το υπόλοιπο της εξαετούς θητείας του βρίσκεται μεταξύ του 90,3% και του 91,9%, όμως η συμμετοχή κυμάνθηκε μεταξύ του 17% και του 18,2% των περίπου 93 εκατομμυρίων ψηφοφόρων.

Η αντιπολίτευση –το δεξιό κόμμα PAN, το κεντροαριστερό PRD, το επί δεκαετίες κυρίαρχο του πολιτικού παιγνιδιού PRI– τάχθηκαν υπέρ της αποχής, καταγγέλλοντας την «άσκηση λαϊκισμού» που αποτελούσε κατ’ αυτή το δημοψήφισμα.

Οι αντιπολιτευόμενοι δυσπιστούν, καθώς υποψιάζονταν ότι ο ΑΜΛΟ –τα αρχικά του ονοματεπωνύμου και το προσωνύμιο του αρχηγού του κράτους– είχε σκοπό να αξιοποιήσει το δημοψήφισμα για να επιδιώξει την επανεκλογή του, ταμπού στο Μεξικό για πάνω από έναν αιώνα, μετά το «πορφιριάτο»: ο πρόεδρος Πορφίριο Δίας, που ορισμένοι ιστορικοί χαρακτηρίζουν δικτάτορα, είχε παραμείνει στην εξουσία για σχεδόν 30 χρόνια, από το 1884 ως το 1911, πριν από την εξορία του και τον θάνατό του στο Παρίσι.

