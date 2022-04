Αθλητικά

Θεσσαλονίκη - Οπαδική βία: Χτύπησαν 26χρονο

Βίντεο ντοκουμέντο από το νέο οπαδικό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης για εμπλοκή σε οπαδικό επεισόδιο που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 26χρονο.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 26, 35 και 41 ετών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία με την αυτόφωρη διαδικασία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν 7 με 8 άτομα, τα οποία επέβαιναν σε τρία οχήματα. Αφού πλησίασαν τον 26χρονο, τον ρώτησαν τι ομάδα είναι και στη συνέχεια, όπως κατήγγειλε το θύμα, τον χτύπησαν, αφαιρώντας μία τσάντα με προσωπικά του αντικείμενα.

Ο 26χρονος πήγε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, απ' όπου αποχώρησε μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τους ιδιοκτήτες των τριών οχημάτων, ενώ οι υπόλοιποι δράστες αναζητούνται.

