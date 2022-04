Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: Ειδικοί σκιαγραφούν το προφίλ τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το ψυχολογικό προφίλ της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη, αποκωδικοποιεί η κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια Μυρσίνη Κωστοπούλου.

Σοκαρισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου των τριών παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη.

Για το ψυχολογικό προφίλ της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη, αλλά και την υπερέκθεσή τους στον τηλεοπτικό φακό μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" η κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια κ. Μυρσίνη Κωστοπούλου.

Η κ. Κωστοπούλου είπε πως ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι "ένας γονιός που βρίσκεται σε ένα υποτιθέμενο θρήνο να έχει την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις στον λαό".

Για τον συνέντευξη του Μάνου Δασκαλάκη στην Αγγελική Νικολούλη είπε πως δεν είχε καμία συνοχή στον λόγο, στην σκέψη και στο συναίσθημα.

Διαταρακτική συμπεριφορά και φυσικοποίηση της εγκληματικής συμπεριφοράς σαν τρόπο επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων χαρακτήρισε το γεγονός ότι αποπείεται το έγκλημα ο ίδιος και υπαινίσσαιτε ότι δεν το έχει κάνει η γυναίκα του γιατί ήταν πάρα πολύ καλή μητέρα , αλλά λέει αν το έχει κάνει "θα πάω να την σκοτώσω".

Ο ένας εκ των συνηγόρων της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο διορισμένος από το Δημόσιο, Κώστας Ζάρδας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι η πελάτης του επιμένει ότι δεν έχει την παραμικρή σχέση με τον θάνατο τόσο της Τζωρτζίνας, όσο και των άλλων δυο παιδιών της, ενώ έκανε αναφορά στο τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο στην περίπτωση της Ρούλας Πισπιρίγκου φαίνεται να έχει καταργηθεί από την κοινή γνώμη και όχι μόνο.