Εμβόλιο – Παγώνη: 4η δόση για όλους τον Σεπτέμβριο

Η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ εκτιμά ότι η δεύτερη αναμνηστική δόση θα γίνει από όλους και μάλιστα πριν το άνοιγμα των σχολείων τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Στην εκτίμηση ότι η τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού θα χορηγηθεί στον γενικό πληθυσμό, προχώρησε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

«Ήδη ξεκίνησε στο εξωτερικό η τέταρτη δόση. Υπάρχει η Επιτροπή Εμβολιασμών που συστήνει σε συγκεκριμένες ομάδες τέταρτη δόση, γιατί αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία είναι ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα. Οι περισσότεροι είναι ανεμβολίαστοι σε ποσοστό 70%-75%, αλλά υπάρχουν και εμβολιασμένοι με δύο και τρεις δόσεις με πολλά υποκείμενα νοσήματα», επισήμανε.

Για τον υπόλοιπο πληθυσμό, συνέστησε ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα πρέπει εγκαίρως να αποφασίσει τι θα γίνει πριν τον Σεπτέμβριο, πριν ξεκινήσουν τα σχολεία και αυξηθεί η κίνηση.

«Εκτιμώ ότι αρχές Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει η χορήγηση της τέταρτης δόσης για όλους», τόνισε.

