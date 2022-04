Κοινωνία

Βρεφηνοπιακοί σταθμοί - Εγγραφές: Νωρίτερα ξεκινούν φέτος

Νωρίτερα, από κάθε άλλη χρονιά, ξεκινούν φέτος στο δήμο Αθηναίων οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Νωρίτερα, από κάθε άλλη χρονιά, ξεκίνησαν φέτος στο δήμο Αθηναίων οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου του. Η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 2022-2023, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ξεκίνησε σήμερα, 11 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 23 Μαΐου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου.

Επίσης, τόσο οι αιτήσεις όσο και δικαιολογητικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και αφορούν: Νήπια, γεννημένα το έτος 2019 και έως την 31/03/2020 (ηλικία βρεφών από 6 μηνών έως 2,5 ετών) και βρέφη, γεννημένα από την 01/04/2020 έως και την 31/03/2022 (ηλικία νηπίων από 2,5 ετών έως 4 ετών ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν την αίτηση αλλά και περισσότερες σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Το οποίο , επισημαίνεται στην ανακοίνωση, είναι είναι το μεγαλύτερο δίκτυο βρεφονηπιακών σταθμών των Βαλκανίων και έχει δυναμικότητα φιλοξενίας 4551 παιδιών σε 68 βρεφονηπιακούς σταθμούς . Το 1/3 των θέσεων είναι για Βρέφη και τα 2/3 για νήπια.

