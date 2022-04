Πολιτική

Κορονοϊός: Θετικός ο Κικίλιας

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας. Τι έγραψε στο twitter.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας.

Ο Βασίλης Κικίλιας, με tweet του, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και λόγω Covid θα τεθεί σε καραντίνα και θα δουλεύει από το σπίτι.

Παράλληλα, παροτρύνει τους πολίτες να εμβολιαστούν για να νοσήσουν όσο το δυνατόν πιο ήπια.

«Σήμερα διαγνώστηκα θετικός στη νόσο COVID-19 και συνεπώς τις επόμενες μέρες, θα ασκώ τα καθήκοντά μου από το σπίτι. Να προσέχετε όλοι την Υγεία σας και να θυμάστε ότι ο εμβολιασμός παρέχει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια από την σοβαρή νόσηση» έγραψε ο Βασίλης Κικίλιας.

