Παπάγου: Νύχτα τρόμου για δυο γυναίκες

Ληστές εισέβαλλαν σε σπίτι και με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν τα θύματα τους.

Έναν ζωντανό "εφιάλτη" έζησαν μια ηλικιωμένη και η γυναίκα που την φροντίζει, όταν κακοποιοί εισέβαλλαν στο σπίτι της 94χρονης.

Τα ξημερώματα της Κυριακής προς Δευτέρα, οι ληστές μπήκαν στο σπίτι τους, σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου σε πολυκατοικία στου Παπάγου.

Απείλησαν με όπλο τις δύο γυναίκες, ζητώντας να τους αποκαλύψουν που υπήρχαν χρήματα και κοσμήματα..

Αφού ακινητοποίησαν τα θύματα τους, έκαναν το σπίτι άνω-κάτω και τελικά διέφυγαν με όσα χρήματα και κοσμήματα βρήκαν στο διαμέρισμα.

Οι γυναίκες κατήγγειλαν το περιστατικό στην Άμεση Δράση, ωστόσο, παρά τις έρευνες που έγιναν στη γύρω περιοχή δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός των δραστών. Προανάκριση διενεργεί η Ασφάλεια Αττικής, δίνοντας βάρος στις καταθέσεις.

