Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Χαλαρώνουν τα μέτρα στην Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια μέτρα για τον κορονοϊό χαλαρώνουν στην Κύπρο.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα στην Κύπρο το μέτρο της κατάργησης της υποχρεωτικής χρήσης προστατευτικής μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και της αποδέσμευσης των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού στις 7 ημέρες χωρίς την υποχρέωση διενέργειας rapid test, εφόσον δεν παρουσιάζουν ενεργά συμπτώματα.

Από σήμερα, τίθεται επίσης σε ισχύ το μέτρο της αποδέσμευσης των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού νωρίτερα από την 7η μέρα, η οποία μπορεί να γίνει με PCR test (με αρνητικό αποτέλεσμα) την 5η ημέρα από τη διάγνωση με ίδια έξοδα. Πριν τη μετάβαση σε κλινικό εργαστήριο, το θετικό περιστατικό θα πρέπει να ενημερωσει το χημείο για τη διενέργεια της εξέτασης, να φέρει προστατευτική μάσκα και να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις. Συστήνεται όπως οι πολίτες χρησιμοποιούν διπλή χειρουργική μάσκα ή μάσκα υψηλής προστασίας (τύπου ΚN95 ή τύπου FFP2). Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για κλειστές δομές, στέγες ευγηρίας και νοσηλευτήρια.

Από σήμερα επίσης, μειώνεται η χρονική περίοδος αυτοπεριορισμού από 7 σε 5 ημέρες, ατόμων που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού και βάσει του πρωτοκόλλου τίθενται σε περιορισμό, με δεδομένο ότι δεν παρουσιάζουν ενεργά συμπτώματα (άτομα που δεν κατέχουν εν ισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης). Υποχρέωση για τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) κατά την 3η και 5η ημέρα από την επαφή. Οι στενές επαφές που δεν έχουν απομονωθεί από το θετικό περιστατικό θα πρέπει να παραμένουν σε περιορισμό μέχρι την αποδέσμευση του θετικού περιστατικού κατά την 7η ημέρα.

Από σήμερα επίσης καταργείται η προσκόμιση SafePass (rapid test/PCR, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης) σε χώρους εργασίας, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του υπουργείου Υγείας. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε οίκους ευγηρίας, κλειστές δομές, νοσηλευτήρια, ιατρικά κέντρα και επαγγελματίες υγείας. Συστήνεται η διενέργεια self-test σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων. Εξαιρούνται οι χώροι εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης και άλλοι χώροι που βάσει διατάγματος πρέπει να προσκομίζεται SafePass.

Καταργείται η επίδειξη Safe Pass σε επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν κοινό, καθώς και τα Τμήματα/Υπηρεσίες του κρατικού και ευρύτερου κρατικού τομέα τα οποία εξυπηρετούν κοινό, σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς χώρους, χώροι εικαστικών τεχνών και γκαλερί, σε εργοτάξια και επιχειρήσεις παρεμφερούς δραστηριότητας, σε λαϊκές αγορές, παζαράκια και λαϊκά πανηγύρια.

Επίσης, Safe Pass δεν απαιτείται ανεξαρτήτως τ.μ., σε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, περίπτερα, μίνι μαρκετ και υπηρεσίες take away. Απαιτείται η επίδειξη SafePass στις επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, καζίνο, κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής και κέντρα δερματοστιξίας, θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες θεαμάτων, παιδότοπους, λούνα παρκ, θεματικά πάρκα, γήπεδα, ξενοδοχεία, χώρους εστίασης, νυχτερινά κέντρα, χώρους δεξιώσεων, κέντρα διασκέδασης και μουσικοχορευτικούς χώρους. Η επίδειξη Safe Pass απαιτείται σε χώρους άνω των 100τ.μ., δηλαδή χώρους όπου συναθροίζονται πέραν των 25 προσώπων.

Από σήμερα αυξάνεται η πληρότητα σε θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους και αίθουσες θεαμάτων στο 100% της χωρητικότητας.

Συστήνεται η τηλεργασία σε ποσοστό 25% σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Από τις 15 Απριλίου 2022, η ανακοίνωση των θετικών διαγνώσεων, θανάτων και νοσηλειών, θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση.

Από τις 18 Απριλίου 2022, καταργείται το Safe Pass σε λιανικό εμπόριο και εμπορικά κέντρα

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΒΑ: Ο Τζοέλ Εμπίντ πρώτος σκόρερ της σεζόν

Ουκρανία – Καντίροφ: Θα κατακτήσουμε και το Κίεβο μετά το Ντονμπάς

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Νικητής του πρώτου γύρου ο Μακρόν