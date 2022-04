Πολιτισμός

Οδησσός - ΕΕΣ: Νέα αποστολή βοήθειας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέταρτη ανθρωπιστική αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στους Έλληνες ομογενείς της Οδησσού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό "Η 4η κατά σειρά ανθρωπιστική αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Ουκρανία (14/4), μεταφέρει την αγάπη των Ελλήνων προς τους κατοίκους της ιστορικής Οδησσού, μιας πόλης άρρηκτα συνδεδεμένης με την ιστορία του ελληνισμού, ενισχύοντας την καθημερινή προσπάθειά τους να αντιμετωπίζουν τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου.

Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ, κατόπιν συνεννόησης με τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό αλλά και το Ελληνικό Προξενείο της Οδησσού, θα μεταφέρει την Πέμπτη (14/4) στην Οδησσό μεγάλη ποσότητα ανθρωπιστικού υλικού (περίπου 50 τόνοι), αποτελούμενο από τρόφιμα μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά, αντισηπτικά, ηλεκτρικές γεννήτριες, υγειονομικό υλικό στην Οδησσό, το οποίο εν συνεχεία θα διανεμηθεί στους κατοίκους της Οδησσού, εκ των οποίων μεγάλος αριθμός είναι Έλληνες ομογενείς, αλλά και σε άλλες παρακείμενες πόλεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πολέμου.

Σημειώνεται ότι, ο Έλληνας πρόξενος της Οδησσού κ. Δημήτρης Δόχτσης, θα παρευρεθεί στην παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στις αποθήκες του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού στην Οδησσό".

Ειδήσεις σήμερα:

Ντράμερ - Αποπλάνηση 6χρονης: Παρών στο Δικαστήριο ο κατηγορούμενος

Κεφαλονιά - τροχαίο δυστύχημα: απανθρακώθηκε νεαρός άνδρας (εικόνες)

Φωτιά στην Χαλκιδική - Στη μάχη και καναντέρ