Παράξενα

Φορτηγό “σφήνωσε” σε γέφυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φορτηγό κόλλησε σε γέφυρα προκαλώντας μποτιλιάρισμα.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ένα φορτηγό κόλλησε στη γέφυρα του Καρτερού προς Επισκοπή, κάτω από τον Βόρειο Οδικό Άξονα στο Ηράκλειο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Πρόκειται για φορτηγό που μετέφερε βαρέου τύπου μηχάνημα, έναν φορτωτή, το οποίο σφήνωσε στη γέφυρα με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η κυκλοφορία.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παπάγου: Νύχτα τρόμου για δυο γυναίκες

“Το Πρωινό” - Νονός Μαλένας: τι λέει για τη σχέση του με τη Ρούλα Πισπιρίγκου

Ουκρανία – Καντίροφ: Θα κατακτήσουμε και το Κίεβο μετά το Ντονμπάς