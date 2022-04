Υγεία - Περιβάλλον

“Το Πρωινό” - Αλεξάνδρου: οι ουσίες στο σώμα της Τζωρτζίνας και οι θάνατοι Μαλένας - Ίριδας (βίντεο)

Όλα όσα αποκάλυψε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο ιατροδικαστής για την υπόθεση θανάτου των τριών κοριτσιών στην Πάτρα.

Για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, με τον θάνατο των τριών κοριτσιών στην Πάτρα, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό", ο ιατροδικαστής, Παντελής Αλεξάνδρου.

Σύμφωνα με την εκπομπή, νέα στοιχεία θα δουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες ημέρες, σχετικά με τον θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας, για τον θάνατο της οποίας κατηγορείται η μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου.

Όσον αφορά την ουσία ροκουρόνιο ο ιατροδικαστής ανέφερε: «Έχει αναφερθεί ότι στην προσπάθεια των τελευταίων στιγμών της Τζωβρτζίνας, έχει ανιχνευθεί η κεταμίνη αλλά όχι η αδρεναλίνη και το ροκουρόνιο. Το ρουκουρόνιο είναι ένα μυοχαλαρωτικό. Αυτή είναι μία πολύ απλή απάντηση, καθώς θα μπορούσε να μην έχει ανιχνευθεί καθώς δεν είχε δράσει, δεν είχαν μεταβολιστεί οι δύο αυτές ουσίες.»

"Αυτό που πρέπει να τονιστεί επίσης, όσον αφορά την Ίριδα και τη Μαλένα, είναι ότι πλέον οι ιατροδικαστές έχουν κάνει τη διαδικασία να δώσουν προφορικά και γραπτά μία καινούργια ενημέρωση για την τεκμηρίωση του τμήματος αυτής της υπόθεσης, ως μία υπόθεση που αφορά τα επιμέρους στοιχεία."

Όσον αφορά το πόρισμα που αναμένεται να δει το φως της δημοσιότητας, αναφέρει: "Η κενοτοπιώδης εκτίμηση που έχει τεκμηριωθεί στην ιστολογική είναι ένα παθολογοανατομικό εύρημα, δεν είναι ένα εύρημα που μπορεί να διαγνώσει μακροσκοπικά ένας ιατροδικαστής."

Και συνεχίζει για τον θάνατο του πρώτου παιδιού: "Το συμπέρασμα της ηπατικής ανεπάρκειας, δεν είναι ένα λανθασμένο αποτέλεσμα» και ανέφερε ότι θα εξεταστεί σε συμδυασμό με τους ιατρικούς φακέλους εάν οφειλόταν σε κάποιο παθολογικό αίτιο."

Όσον αφορά την ώρα θανάτου της μικρής Ίριδας ανέφερε: «Σε μία παθολογοανατομική εξέταση, μπορούμε να τεκμηριώσουμε κατά προσέγγιση την ώρα θανάτου».





