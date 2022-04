Κοινωνία

Κυψέλη: Ξυλοκόπησαν και λήστεψαν 30χρονο

Εφιαλτικές στιγμές έζησε νεαρός άνδρας στα χέρια αδίστακτων κακοποιών.

Δύο κακοποιοί ξυλοκόπησαν και λήστεψαν 30χρονο, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, 9 Απριλίου, στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, λίγο πριν από τις 05:00, και ενώ ο άνδρας βρισκόταν στη συμβολή της οδού Πατησίων με την Πιπίνου, δύο άτομα τον πλησίασαν και ξαφνικά, με την απειλή μαχαιριού, του ζήτησαν όσα χρήματα είχε πάνω του, καθώς και το κινητό τηλέφωνό του. Αμέσως μετά τον χτύπησαν και αφού τον λήστεψαν τράπηκαν σε φυγή.

Σημειώνεται, ότι το θύμα στη συνέχεια πήγε μόνο του σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

