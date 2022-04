Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Σάκκαρη: Η νέα τους θέση στην παγκόσμια κατάταξη

Έχασε έδαφος και αυτή την εβδομάδα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Σε ποια θέση βρίσκονται Παπαμιχαήλ και Γραμματικοπούλου.

Στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με 5.980 βαθμούς, βρίσκεται και αυτή την εβδομάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Στο μεταξύ στην κορυφή παραμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς και θα μείνει εκεί για αρκετό καιρό ακόμη, μετά τον τραυματισμό του Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Σάσα Σβέρεφ παραμένει στο Νο 3 του κόσμου.

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε μια ακόμη θέση και είναι αυτήν την εβδομάδα στο Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης με 4.705 βαθμούς, στη λίστα που ανακοίνωσε σήμερα η WTA. Στην κορυφή παρέμεινε η Ιγκα Σφιάτεκ.

Από εκεί και πέρα, δεν άλλαξε θέση η Δέσποινα Παπαμιχαήλ (172η με 382 βαθμούς), ενώ τέσσερα σκαλοπάτια κατέβηκε η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (193η με 355 βαθμούς).

