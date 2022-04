Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο θάνατος που συγκλονίζει του Σεβαστούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Ο Νικηφόρος κι ο Κωνσταντής ξαφνιάζονται με την πρόταση του Δούκα να τους παραχωρήσει την περιουσία του κι αποφασίζουν να το συζητήσουν με τις αδελφές Σταμίρη, πριν πάρουν την τελική απόφαση. Ο Λάμπρος με τον Ζάχο παίρνουν μια πολύ σημαντική πληροφορία. Η σχέση Δούκα - Μυρσίνης φαίνεται πως διαλύεται οριστικά. Το Διαφάνι είναι προβληματισμένο με την απόφαση των Καρυών να δεχτούν την πρόταση του Δούκα. Ο Σταμάτης επιστρέφει μετανιωμένος και για να πείσει τον Ζαχαρία να τον ξαναδεχτεί, παίρνει μια σημαντική απόφαση. Ένας θάνατος θα ταρακουνήσει το σπίτι των Σεβαστών, ενώ ο Ακύλας βλέποντας πως χάνει τη μάχη, ξεκινάει σφοδρότερο πόλεμο, έτοιμος να φτάσει στα άκρα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΒΑ: Ο Τζοέλ Εμπίντ πρώτος σκόρερ της σεζόν

Ουκρανία – Καντίροφ: Θα κατακτήσουμε και το Κίεβο μετά το Ντονμπάς

Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Νικητής του πρώτου γύρου ο Μακρόν

Gallery