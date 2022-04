Αθλητικά

Θανάσης Αντετοκούνμπο: Ρεκόρ καριέρας με τους Μπακς

Τα «Ελάφια» παρατάχθηκαν με τα «δεύτερα» στο Κλίβελαντ στο φινάλε της κανονικής περιόδου. Ο αντίπαλος τους στα play off.

Με τον Μάικ Μπούντεχολζερ να αποφασίζει να ξεκουράσει τους παίκτες του στον τελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ, οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς στο Κλίβελαντ με 133-115. Τα «ελάφια» έκλεισαν την regular season του NBA με ρεκόρ 51-31 (27-14 εντός και 24-17 εκτός έδρας), κατέλαβαν την τρίτη θέση στην Ανατολή και θα αντιμετωπίσουν στον πρώτο γύρο των playoffs τους Σικάγο Μπουλς, που με ρεκόρ 46-36 τερμάτισαν στην έκτη θέση.

Από την πλευρά τους οι νικητές έκλεισαν την κανονική περίοδο με ρεκόρ 44-38, που τους φέρνει στην 8η θέση και το play-in tournament. Οι «ιππότες» θα αναμετρηθούν την Τετάρτη με τους Νετς, με τον νικητή να αντιμετωπίζει τη Βοστώνη στον πρώτο γύρο των playoffs. Ο ηττημένος θα φιλοξενήσει τον νικητή της αναμέτρησης των Χοκς με τους Χόρνετς και ο νικητής αυτού του αγώνα θα παίξει με τους πρωτοπόρους της Ανατολής Χιτ στον πρώτο γύρο.

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ άφησε εκτός 10 παίκτες (Γκρέισον Άλεν, Γουέσλι Μάθιους, Κρις Μίντλετον, Τζορτζ Χιλ, Μπόμπι Πόρτις, Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σερτζ Ιμπάκα, Μπρουκ Λόπεζ, Πατ Κόνατον, Λούκα Βιλντόσα) ενώ ο Τζρου Χόλιντεϊ αγωνίστηκε μόλις μερικά δευτερόλεπτα προκειμένου να εισπράξει ένα μπόνους που είχε στο συμβόλαιό του.

Πρώτος σκόρερ για τους Μπακς ήταν ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι με 28 πόντους ενώ ρεκόρ καριέρας έκανε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο που είχε 27 πόντους (8/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/10 βολές), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ σε 41 λεπτά συμμετοχής.

Για τους Καβαλίερς ο Κέβιν Λοβ κατέρριψε φοβερό ρεκόρ καθώς σημείωσε 32 πόντους (8/11 τρίποντα) και είχε 10 ριμπάουντ σε μόλις 14:44 λεπτά συμμετοχής. Κανείς άλλος παίκτης στην ιστορία της λίγκας δεν έχει καταφέρει να σημειώσει τόσους πόντους σε λιγότερο από 15 λεπτά συμμετοχής. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Ερλ Μονρό που είχε 25 πόντους.

