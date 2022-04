Life

Ντράμερ - Αποπλάνηση 6χρονης: Παρών στο Δικαστήριο ο κατηγορούμενος

Ξεκίνησε για να διακοπεί η δίκη του ντράμερ, πρώην συνεργάτη των Πυξ Λαξ. Τα αδικήματα που κατηγορείται.

Στις 17 Μαϊου θα συνεχιστεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου η δίκη του ντράμερ, πρώην συνεργάτη δημοφιλούς συγκροτήματος, για την υπόθεση αποπλάνησης 6χρονου κοριτσιού το 2013, για την οποία ο μουσικός έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε κάθεριξη 12 ετών με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό ξεκίνησε σήμερα και διακόπηκε μετά από αίτημα που υπέβαλε η πλευρά του παρόντος στο δικαστήριο κατηγορούμενου για αποπλάνηση παιδιού που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη.

Η κατηγορία αφορά την περίοδο 2011-2013.

Σε βάρος του ντράμερ ασκήθηκε την Παρασκευή, 8 Απριλίου, νέα ποινική δίωξη για τα αδικήματα της γενετήσιας πράξης με ανήλικους μη συμπληρώσαντες τα 12 έτη και συμπληρώσαντες τα 12 έτη άπαξ κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση και της κατάχρησης ανηλίκων μη συμπληρωσάντων τα 14 έτη άπαξ κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, πράξεις που φέρεται να διέπραξε σε βάρος πέντε κοριτσιών από το 2007 έως το 2013.

